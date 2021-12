Green pass: a Bologna 3mila persone al corteo dei contrari

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 04 DIC – Circa tremila persone hanno

partecipato, nel pomeriggio, alla manifestazione contro il Green

pass e il Governo Draghi organizzata a Bologna e annunciata nei

giorni scorsi.

Dopo il ritrovo in zona Stazione centrale, dalle 15 circa i

partecipanti, provenienti da diverse parti della regione, hanno

sfilato lungo i viali, evitando il centro storico nel rispetto

delle disposizioni emanate dalla Prefettura. Niente mascherine,

sono stati sventolati bandiere e striscioni.

Il corteo ha creato alcuni rallentamenti alla circolazione

nel passaggio lungo i viali e in via Stalingrado, intorno alle

17 ha poi raggiunto Piazza dell’Unità, alla Bolognina, dove si è

conclusa la manifestazione. (ANSA).



