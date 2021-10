Green pass: a corteo Milano un arresto e 57 denunciati

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 10 OTT – Una persona è stata arrestata, e 57

denunciate, per il loro comportamento alla manifestazione dei ‘No Green pass’ che si è svolta ieri a Milano.

Secondo quanto reso noto dalla Questura, l’arrestato è un

milanese, di 25 anni. E’ stato bloccato mentre si allontanava

all’interno della metropolitana 1, linea rossa, nella stazione

di Porta Venezia, dopo aver colpito violentemente alla schiena,

davanti alla Stazione Centrale, un poliziotto in servizio che ha

riportato una prognosi di 7 giorni.

Altre 48 persone (di cui quasi la metà espressione di gruppi

d’area) sono state denunciate per interruzione di servizio

pubblico e violenza privata. E altre 6, oltre che per questi

reati, anche per istigazione a disobbedire alle leggi e per

manifestazione non preavvisata. Infine 3 persone sono state

denunciate – oltre che per gli art. 340 (interruzione di un

ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica

necessità), 415 (istigazione a disobbedire alle leggi), 610

(violenza privata) del Codice penale e dell’art. 18 del Tulps

(manifestazione non prevista) – per oltraggio a pubblico

ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità e

resistenza a pubblico ufficiale.

Al corteo hanno preso parte – valuta la polizia – circa 5

mila persone, che si sono riunite senza preavviso. I

manifestanti hanno attraversato il centro della città tentando,

senza riuscirvi, di bloccare la circolazione dei treni in

Stazione Centrale. (ANSA).



