Green pass a falsi positivi, medico indagato

(ANSA) – AOSTA, 28 GIU – La procura di Aosta ha chiesto

l’interdizione dall’esercizio della professione di Silvio

Poggio, medico a Gressoney. E’ indagato insieme ad altre cinque

persone, tutte di fuori Valle, perché secondo l’ipotesi

accusatoria avrebbe certificato false positività al Covid e poi,

di conseguenza le negatività, per far ottenere Green Pass

rafforzati da guarigione. I fatti contestati risalgono alla fine

della primavera scorsa. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono

quattro episodi. L’interrogatorio davanti al gip è fissato per

il 4 luglio prossimo. Le indagini della polizia sono coordinate

dal pm Luca Ceccanti. (ANSA).



