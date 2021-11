Green pass: a Trieste piazza Unità blindata per corteo

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 06 NOV – Trieste si è svegliata con piazza

Unità completamente transennata, in applicazione del decreto

prefettizio del primo novembre scorso che vieta lo svolgimento

di manifestazioni nell’area, come il corteo dei No Green pass

previsto per questo pomeriggio che si svolgerà lontano dalla

zona.

Dunque su ogni lato della piazza, anche lungo le Rive, sono

state sistemate transenne e new jersey con alte inferriate; è

consentito soltanto l’accesso pedonale all’area, ma fino alle

15, quando è prevista la partenza del corteo, dopo le 15

l’accesso sarà completamente interdetto.

Al corteo si stima parteciperanno almeno 8mila persone,

mentre sono 400 circa gli uomini delle forze dell’ordine che

stanno controllando da ieri la città e gli ingressi dalla

Slovenia e dalle altre province. (ANSA).



