Green pass: almeno un migliaio di manifestanti a Milano

(ANSA) – MILANO, 15 GEN – Ha appena preso il via in piazza

XXV aprile, in zona Garibaldi a Milano, la manifestazione ‘no

green pass’ organizzata da Italexit, il movimento fondato da

Gianluigi Paragone. All’evento è annunciato anche l’intervento

di Luc Montagnier, virologo francese insignito nel 2008 del

Nobel per la medicina, diventato un punto di riferimento per

tutta la galassia no vax per le sue posizioni negazioniste. Almeno un migliaio i partecipanti all’appuntamento, che hanno

anticipato i primi interventi con i soliti cori ‘no green pass’

e ‘giù le mani dai bambini’. Oltre all’intervento del premio

Nobel è atteso il messaggio dal palco dello stesso Paragone, un

collegamento con l’ex pilota di MotoGP Marco Melandri e con

Robert Kennedy Junior, altra icona del popolo no vax. In piazza

sono attesi anche alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine

e dell’esercito italiano sospesi dal servizio. (ANSA).



