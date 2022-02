Green pass, Billi (Comitato italiani all’Estero): Ciclo Sputnik-Pfizer, proroga italiani a San Marino e permesso illimitato

Condividi l'articolo

Roma, 7 feb – “I contagi sono in progressivo calo. Bisogna prendere in seria considerazione che, rimuovendo lo stato d’emergenza, anche il green pass dovrà essere archiviato. Nel frattempo chiediamo la proroga almeno fino a fine marzo del certificato verde all’estero per gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale con 2 dosi di Sputnik e il booster Pfizer. Inoltre, chiediamo l’estensione illimitata dello stesso documento sul suolo nazionale come previsto dall’ultimo decreto. Si tratta di due provvedimenti su cui sto lavorando per venire incontro alle esigenze della comunità italiana a San Marino e portate all’attenzione dal presidente del Comites locale, l’avvocato Alessandro Amadei, che ringrazio per l’ascolto e la raccolta firme promossa nell’interesse della comunità.”

Lo dice il deputato Simone Billi, presidente del Comitato per gli Italiani all’estero, a margine della conferenza stampa alla Camera con il Comites di San Marino.