Green pass: chiesto anche a dipendenti Amat Palermo assenti

(ANSA) – PALERMO, 21 OTT – Un ordine di servizio firmato dal

presidente dell’Amat (l’azienda municipalizzata dei trasporti

urbani di Palermo ndr) Michele Cimino avverte i lavoratori che “le assenze di qualsiasi genere (ferie, permessi per legge 104,

permessi sindacali e malattia) potranno considerarsi

giustificate solo in presenza di green pass”. Anche chi lavora

in smart working dovrà informare di essere in possesso della

certificazione.

La lettera di Cimino fa seguito a un documento, firmato da un

fantomatico “Comitato no vax”, recapitato pochi giorni fa via

mail senza alcuna firma. La risposta dell’azienda è arrivata

attraverso l’ordine di servizio firmato dal presidente Cimino: “Tutti i dipendenti Amat sprovvisti di green pass devono darne

comunicazione scritta, con preavviso di almeno 48 ore alla

propria direzione risorse umane ed alla segreteria generale”. La

mancata comunicazione da parte dei dipendenti comporterà che le

assenze saranno considerate ingiustificate e l’applicazione di

sanzioni disciplinari. (ANSA).



