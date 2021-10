Green pass: cominciato sgombero a Porto Trieste

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 18 OTT – E’ cominciato lo sgombero dei

manifestanti che stazionano davanti al Varco 4 di Trieste.

Alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio davanti al

Varco 4 dall’interno del Porto. I manifestanti li attendevano

seduti dall’altro lato del Varco lungo la strada seduti a terra

intonando “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. I

poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un

funzionario li ha più volte invitati a disperdersi “in nome

della legge” poi sono stati azionati gli idranti. (ANSA).



