Green pass: Confesercenti, vietare manifestazione di Torino

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 16 DIC – “L’ennesima manifestazione No

Vax, questa volta addirittura a livello nazionale, rischia di

mettere in pericolo, proprio sotto le feste, non solo il lavoro

di tantissimi commercianti, ma anche la salute dei cittadini: il

cospicuo numero di partecipanti annunciato provocherà

assembramenti da stadio. I No Vax sulle piazze e sui media sono

la minoranza non soltanto più rumorosa, ma anche la più

sovrarappresentata di sempre: la libertà di pensiero e di

manifestazione, dunque, qui non c’entra nulla”. Il presidente

della Confesercenti di Torino, Giancarlo Banchieri, chiede così

al sindaco e al prefetto del capoluogo piemontese di annullare

la manifestazione no Green pass di sabato pomeriggio.

“Grazie al Green pass – sostiene Banchieri – nelle sue varie

versioni in queste feste, a differenza dello scorso anno, tutti

noi possiamo svolgere una vita quasi normale: i negozi, i bar, i

ristoranti, i teatri, i cinema, le palestre, gli stadi sono

aperti e la libertà di movimento è garantita. Invece, la

minoranza urlante per evidente mancanza di idee mette in

pericolo tutto questo, in un momento di recrudescenza della

pandemia: gli ospedali sono di nuovo sotto pressione per i

ricoveri dovuti al virus e cominciano a non poter garantire

neppure i normali posti letto e i normali interventi. Per questo

lanciamo il nostro appello alle istituzioni: si individui per la

manifestazione una collocazione alternativa che non metta in

pericolo le attività di imprenditori e cittadini. La mancanza di

senso della misura e della responsabilità non può essere fatta

pagare ai torinesi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte