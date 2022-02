Green pass: corteo di protesta a Trieste, ‘resistenza’

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 12 FEB – Un corteo di protesta contro il

Green pass è partito nel pomeriggio da Largo Barriera a Trieste.

La manifestazione lanciata attraverso il web dal Coordinamento

No Green Pass non era stata preavvisata.

I partecipanti, un migliaio secondo la Questura, hanno

attraversato le vie centrali della città, scortati dalla polizia

in tenuta antisommossa. In testa al corteo lo striscione ‘Assieme agli over50 – No obbligo vaccinale, No Green Pass’. Tra

i partecipanti, alla partenza, anche uno dei leader della

protesta No Pass, Stefano Puzzer.

I manifestanti, alcuni avvolti in bandiere bianche con la

scritta no Green pass, hanno intonato cori contro il presidente

del Consiglio, Mario Draghi, e ribadito, con fischi e tamburi,

parole come ‘resistenza’ e frasi come ‘vogliamo salute e

libertà’. Slogan si sono susseguiti anche contro la polizia, il

presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, contro i giornalisti e

il caro bollette.

La manifestazione ha attraversato una prima volta piazza

Unità, simbolo delle proteste dello scorso autunno, e si è

conclusa, dopo aver percorso altre vie centrali, nella stessa

piazza, davanti alla Prefettura. Il Fvg è in zona arancione,

zona di rischio Covid che vieta cortei. Il traffico è stato

gestito dalla Polizia locale.

“Quanto accaduto questo pomeriggio a Trieste – ha detto

l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti –

rappresenta un’inaccettabile violazione delle regole

democratiche. I responsabili e i partecipanti a questa

manifestazione non autorizzata vanno perseguiti a norma di legge

con la massima severità”. (ANSA).



