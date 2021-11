Green pass: corteo Milano, impossibile trattare con Questura

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 09 NOV – Nessuna trattativa più con la

questura di Milano per le manifestazioni no green pass del

sabato: i manifestanti hanno inviato un comunicato per

annunciare che si scioglie il comitato perché “dopo questo

sabato, per noi è diventato impossibile sederci al tavolo delle

trattative con chi ha rinchiuso centinaia di manifestanti

pacifici in una via e li ha trattati peggio dei criminali,

obbligandoli a mostrare i documenti per poter tornare a casa”.

“In seguito a queste valutazioni abbiamo deciso di sciogliere

questo Comitato, che – spiegano – era nato proprio in previsione

di un rapporto ‘costruttivo’ con le autorità. Con sabato scorso

è naufragata definitivamente questa possibilità e gli uomini e

le donne del Comitato tornano ad essere semplicemente

manifestanti”.

Non si tratta però della fine delle proteste. “Il corteo

milanese – sottolineano – non ha ‘organizzatori’, o meglio ne ha

svariate migliaia, tutti i manifestanti sono organizzatori. Noi

siamo uno, nessuno, centomila. Il corteo è andato, va e andrà

avanti anche senza di noi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte