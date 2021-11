Green pass: in tremila a sit-in Roma, senza mascherine

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Sono circa tremila al momento i

manifestanti che stanno partecipando al sit-in a Circo Massimo.

I partecipanti sono quasi tutti senza mascherina. Dalla piazza

si sollevano cori “Liberta, libertà”. La manifestazione è

cominciata sulle note dell’inno nazionale. Sventolano decine di

bandiere tricolore. Dalla piazza si sollevano cori “Giù le mani

dai bambini” e “la gente come noi non molla mai”.

Tra le bandiere tricolore spicca anche una del Regno delle

due Sicilie e uno striscione per Trump. Uno dei manifestanti

espone uno stendardo che raffigura la madonna che accarezza un

neonato che dorme sul mondo. “L’ho portata per proteggere tutti

– dice – sono l’unico non vaccinato in famiglia”.

In piazza erano attese circa mille persone al sit-in

nazionale “Liberiamo l’Italia”. Secondo le stime della questura,

al momento i partecipanti a Circo Massimo sarebbero circa 3mila.

Sul fronte dell’ordine pubblico non si registrano finora

criticità. (ANSA).



