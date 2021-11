Green pass: Lamorgese, controlli più serrati aree affollate

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – “In questa fase ancora molto delicata

per la salute pubblica, le forze di polizia e le polizie locali

continueranno a dare il massimo e ad agire con responsabilità ma

anche con la necessaria fermezza, effettuando controlli più

serrati sulla certificazione verde con una particolare

attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di

persone”. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al

termine dell’incontro con i prefetti per definire il piano di

controlli sul green pass rafforzato.

“Ho chiesto ai prefetti – ha spiegato il ministro – di

coinvolgere tutti i soggetti interessati, raccomandando loro di

intensificare il confronto con i rappresentanti delle

associazioni di categoria degli esercenti anche al fine di

sviluppare una capillare opera di sensibilizzazione dei propri

aderenti”.

Ai prefetti, inoltre, ha proseguito Lamorgese, “è stato

chiesto di mettere a punto

dispositivi dedicati per i controlli sugli utenti del trasporto

pubblico locale con modalità condivise con le aziende di

servizio nell’ambito dei Comitati provinciali per l’ordine e la

sicurezza pubblica”.

In vista dei nuovi obblighi che scatteranno il prossimo 6

dicembre, il ministro ha

anticipato la convocazione di una nuova riunione con prefetti

dei capoluoghi di regione per una ulteriore valutazione dei

piani messi a punto, con particolare riguardo al trasporto

pubblico locale. (ANSA).



—

