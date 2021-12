Green pass: nessun problema sui vaporetti a Venezia

Condividi l'articolo

(ANSA) – VENEZIA, 06 DIC – Sono circa una quindicina i

passeggeri trovati senza green pass mentre salivano sui mezzi

pubblici a Venezia, e rimasti a terra dopo il controllo condotto

dagli accertatori dell’Actv e della Polizia. Complessivamente,

fra trasporto acqueo e su gomma, il primo giorno di obbligo del

green pass non ha avuto ripercussioni rilevanti sul servizio.

Controllori appostati agli imbarcaderi dei vaporetti e nei

piazzali di sosta degli autobus e la grande maggioranza dei

passeggeri pronti a mostrare il documento verde. Nessuna delle persone fermate prima di accedere a bordo,

perchè prive di green pass, ha creato problemi o ha protestato

per il controllo. Sono state complessivamente 4.500 le verifiche

condotte in mattinata tra Venezia , piazzale Roma, piazzale

Cialdini, e piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido. (ANSA).



