Green pass: portuali Trieste si dissociano da protesta

(ANSA) – TRIESTE, 19 OTT – “Visti gli ultimi sviluppi delle

mobilitazioni contro il Green pass il Coordinamento dei

lavoratori portuali di Trieste non intende partecipare alla

gestione complessiva delle stesse e/o a qualsiasi

coordinamento/associazione relativa”. Lo scrive in una nota il

Clpt ringraziando “l’amico e collega Stefano Puzzer per tutto il

lavoro svolto” e “gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.

Il clpt ha annunciato che “continuerà il suo impegno sindacale

contro l’obbligo di pagare per poter lavorare”. (ANSA).



