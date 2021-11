Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 27 NOV – Un centinaio di persone sta

manifestando in piazza del Duomo a Milano per il diciannovesimo

sabato consecutivo di proteste contro il green pass. I

partecipanti sono seduti in mezzo alla piazza sprovvisti di

mascherine mentre le forze dell’ordine in tenuta antisommossa

stanno circondando l’area per evitare che diano inizio a un

corteo. Da oggi a Milano è obbligatorio indossare la mascherine

nelle vie del centro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte