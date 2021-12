Green pass: proseguono i controlli in Emilia-Romagna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 08 DIC – Proseguono, in Emilia-Romagna, i

controlli dopo l’entrata in vigore delle norme sul Green pass,

intensificati dalle prefetture per garantirne il rispetto.

I carabinieri di San Giovanni in Persiceto (Bologna) hanno

fatto mille euro di multa al titolare di una struttura ricettiva

che lavorava senza Green pass valido. I carabinieri di Rimini,

invece, hanno sanzionato tre persone e due attività commerciali,

un bar e un parrucchiere, anche loro sprovvisti di Green pass.

Sempre a Rimini controlli anche da parte dei vigili urbani che

hanno sanzionato due locali per il mancato rispetto delle

normative. (ANSA).



