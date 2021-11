Green pass: Puzzer a presidio per assessore no vax rimosso

Condividi l'articolo









(ANSA) – CREMONA, 17 NOV – Anche Stefano Puzzer, leader dei

portuali di Trieste, era presente alla manifestazione

organizzata dai no Green pass in solidarietà con l’ex assessore

di Casalmaggiore Gianfranco Salvatore, rimosso dal suo incarico

dal sindaco del paese in provincia di Cremona, Filippo

Bongiovanni, per la sua decisione di non vaccinarsi e di non

effettuare tamponi.

A Casalmaggiore sono stati distribuiti nastrini tricolore

listati a lutto da indossare al braccio e Salvatore è salito sul

palco: “Sono emozionato e anche preoccupato. Quello che è

successo e sta succedendo oggi credo sia sintomatico di come

questa resistenza che si sta muovendo in Italia stia

funzionando”.

Puzzer, applauditissimo da una piazza blindata dalle forze

dell’ordine, si è schierato con l’ex assessore: “Quello che gli

è accaduto è una cosa che uno Stato normale non avrebbe fatto.

Siamo a una deriva costituzionale a tutti gli effetti, ma è

grazie a persone come Gianfranco se sta crescendo la speranza

nelle persone che vogliono ribellarsi”. Puzzer ha poi annunciato

che è in corso la costituzione di un coordinamento portuali a

Genova, La Spezia, Venezia e che si stanno coinvolgendo

Marsiglia e Capo d’Istria. (ANSA).



