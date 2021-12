Green pass, ristoranti e bus, come saranno i controlli

Condividi l'articolo

I controlli sui mezzi pubblici devono essere attuati in modo tale da garantire la fluidità del servizio e da “scongiurare” possibili “assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico”. Lo scrive il ministero dell’Interno in una circolare. Il Viminale “raccomanda” che le modalità esecutive dei controlli, “la cui flessibilità e adattabilità ai vari contesti trova conferma nella previsione che ne consente l’effettuazione anche a campione, non compromettano le esigenze di fluidità del servizio, soprattutto allo scopo di scongiurare, specie nel trasporto possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico”.

“Nel settore degli esercizi pubblici e della ristorazione, di sicuro rilievo è da considerare l’attività di controllo della Polizia Municipale”. E’ quanto si legge nella circolare del Viminale. Che aggiunge: “Allo scopo di evitare sovrapposizione delle attività con le altre forze di polizia, in particolare della Guardia di Finanza, e rendere più efficace ed efficiente l’azione di controllo, si sottolinea l’esigenza che i rispettivi servizi in tale ambito siano oggetto di attenta pianificazione”.

