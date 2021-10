Green pass, sgomberato il presidio al varco portuale di Genova

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 21 OTT – La Polizia ha sgomberato il

presidio dei no Green pass al varco Etiopia del porto di Genova.

L’operazione è avvenuta in modo pacifico, al settimo giorno di

protesta.

Al momento dell’intervento, al presidio si trovavano una

trentina di persone. Al varco, per mantenere viva la protesta

anche durante la notte, era stato allestito un vero e proprio

campo base con tende e camper in cui dormire, una cucina e una

cambusa. (ANSA).



