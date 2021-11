Green pass: Toti, non possiamo richiudere il Paese

Condividi l'articolo









“Credo che il Governo stia evitando di acuire la tensione sociale, ma sono certo che ha ben chiaro che non possiamo richiudere il Paese quando il 90% delle persone corre una porzione di rischio molto inferiore all’anno scorso.

Tra i vaccinati in ospedale la percentuale è minima”. Così il governatore ligure Giovanni Toti stamani a Radio 1 sollecita l’Esecutivo a introdurre un green pass rafforzato per i vaccinati in caso di passaggio delle Regioni in zona arancione o rossa.



