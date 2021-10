Green pass: Trieste; Cub, attaccati lavoratori in sciopero

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 18 OTT – La Cub, la Confederazione unitaria

di base, “condanna con forza quanto successo stamattina a

Trieste, dove la polizia ha attaccato i picchetti dei lavoratori

in sciopero”. “È una grave scalata nella strategia della

tensione che viviamo ormai da una settimana. Non si capisce dove

si vuole arrivare. Anzi lo capiamo sin troppo bene. Si usa la

minaccia fascista e si finisce per colpire i diritti dei

lavoratori”, sottolinea il segretario nazionale della CUB,

Marcelo Amendola.

“Che le cariche contro i picchetti dei lavoratori fossero già

predeterminate lo si è visto quando la polizia è arrivata con

diversi mezzi in tenuta antisommossa al presidio all’interno del

porto. I poliziotti sono scesi dai mezzi con un funzionario che

invitava a disperdersi e ad azionare gli idranti – ha aggiunto

Amendola -. Ai lavoratori che gridavano: ‘Abbiamo tutti

famiglia, vogliamo il diritto a lavorare i poliziotti hanno

risposto avanzando anche con le cariche e con l’uso violento di

idranti, senza preoccuparsi neppure di chi, come dicono molti

cronisti, era a terra per malore. Tutto questo è intollerabile.

E noi come Cub esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai

portuali in lotta di Trieste”.

“Il Governo Draghi pensa di affrontare così le giuste

richieste dei portuali e le esigenze delle migliaia di

lavoratori precari, delocalizzati o licenziati? Allora – ha

concluso Amendola – se ne dovrà assumere tutta la

responsabilità! I problemi dei lavoratori non sono mai stati

risolti con le cariche della polizia”. (ANSA).



