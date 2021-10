Green Pass: ‘uomo forze ordine’ da palco, movimento vincerà

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 20 OTT – “Il mio messaggio va ai colleghi

che hanno una coscienza. Un giorno i loro figli gli diranno:

papà, che cosa hai fatto?”. Sono le parole che Silvestro, un

uomo che si è qualificato come “appartenente alle forze

dell’ordine”, ha pronunciato la sera del 18 ottobre dal palco di

una manifestazione No Green pass in piazza Castello a Torino in

merito a quanto accaduto a Trieste. Il video dell’intervento è

stato diffuso nelle chat di area “negazionista”. “Le immagini

della folla – ha poi affermato – trattata in quel modo faranno

il giro del mondo e saranno la vittoria di questo movimento”.

Silvestro, rivolgendosi ai dimostranti, ha inoltre accostato

Stefano Puzzer, il leader della protesta giuliana, al “ragazzo

che fermava i carri armati in Cina, nella dittatura più

terribile del pianeta”.

L’uomo è stato identificato dalla questura di Torino come

militare in servizio alla guardia di finanza. “Rischio molto –

ha anche detto – ma tanto sono a fine carriera”. (ANSA).



