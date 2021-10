Green pass:perquisiti 3 anarchici a Milano per corteo sabato

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 22 OTT – Gli investigatori della Digos,

coordinati dal capo del pool antiterrorismo di Milano Alberto

Nobili, hanno perquisito oggi tre antagonisti-anarchici, tra

Varese e il capoluogo lombardo e che frequentano il centro

sociale Telos di Saronno (Varese), indagati per interruzione di

pubblico servizio, violenza privata, manifestazione non

autorizzata e istigazione a disobbedire alle leggi in relazione

al corteo No Green pass di sabato scorso a Milano, a cui hanno

preso parte oltre 10mila manifestanti.

Si era trattato dell’ennesimo sabato di proteste con

tantissimi disagi in città e con le forze dell’ordine che hanno

dovuto anche respingere tentativi di azioni contro obiettivi

sensibili, come la sede della Cgil di corso di porta Vittoria.

(ANSA).



