Green pass:Questura Trieste, rispetto prescrizioni o arresto

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 06 NOV – Se non saranno “rispettate tutte

le prescrizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza” la Questura

valuterà “le singole posizioni degli organizzatori e dei

manifestanti in relazione alla previsione dell’art. 18 comma 5

del TULPS” secondo il quale “i contravventori al divieto o alla

prescrizione dell’Autorità sono puniti con l’arresto fino a un

anno e con l’ammenda da euro 206 a euro 413”. Lo riporta una

nota della Questura di Trieste in risposta al Coordinamento

NoGreenpass il quale ha annunciato che alla manifestazione di

oggi saranno rispettati gli obblighi di mascherina e

distanziamento, ma non di costituire un servizio d’ordine.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte