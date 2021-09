Gregoretti: definitivo il non luogo a procedere per Salvini

Condividi l'articolo









(ANSA) – CATANIA, 27 SET – E’ diventata definitiva la

sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste

nei confronti di Matteo Salvini che era imputato per sequestro

di persona per i tempi di sbarco nel luglio del 2019 di 131

migranti dalla nave Gregoretti, della Guardia costiera italiana,

nel porto di Augusta, nel Siracusano. Emessa il 14 maggio scorso

dal Gup Nunzio Sarpietro, nell’aula bunker del carcere di

Bicocca, a conclusione dell’udienza preliminare, la sentenza non

è stata appellata dalla Procura generale di Catania e i termini

per un ricorso in Cassazione, che le parti civili non possono

presentare, sono scaduti. La notizia è stata confermata all’ANSA

dal legale dell’ex ministro, l’avvocato Giulia Bongiorno.

Quella del Gup di Catania è stata una decisione di natura

opposta a quella adottata dal Gup di Palermo che, per il caso

Open Arms, lo ha rinviato a giudizio, con un processo che è già

pendente.

Per il Gup Sarpietro non c’è stato alcun sequestro di

persona, né abuso, condividendo la tesi della Procura e della

difesa. In aula il Pm Andrea Bonomo aveva ribadito che l’allora

ministro dell’Interno “non ha violato alcuna convenzione

nazionale e internazionale”, le sue scelte sono state “condivise

dal governo” e la sua posizione “non integra gli estremi del

reato di sequestro di persona”. Una ricostruzione contestata

dalle parti civili: AccoglieRete, Legambiente. Arci e una

famiglia di migranti che era a bordo della Gregoretti che

avevano auspicato un ricorso in Cassazione della Procura

generale di Catania. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte