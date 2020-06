Gru e Minions, consigli sulla sicurezza in pandemia

ROMA – I comici consigli pratici del ‘Cattivissimo’ Gru (che torna doppiato nella versione italiana dello spot da Max Giusti) con i Minions per mantenere il distanziamento fisico (compreso uno piuttosto efficace offerto vestito da principessa); per divertirsi in casa, come “restare attivi con dei passi di di danza assurdi”; “osare provando nuovi piatti” (il connubio in una zuppa tra orsetti gommosi e carne è tra le scelte delle figlie) o videochiamate per le riunioni importanti (nonostante gli scherzi delle sue bambine) .

Sono fra i momenti che danno vita al video messaggio di pubblica utilità, sull’importanza di comportamenti sicuri e igienici durante questo periodo di pandemia realizzato dalla casa d’animazione Illumination, con Organizzazione Mondiale della Sanità e la Fondazione delle Nazioni Unite e Illumination. L’obiettivo “è evidenziare pratiche capaci di mitigare gli impatti di COVID-19, come il distanziamento fisico – spiegano i realizzatori in una nota- l’esercizio fisico anche a casa e il mantenimento di un’importante dose di gentilezza verso il prossimo, per esser certi che uomini e donne di ogni età possano rimanere al sicuro durante la pandemia”. Il tutto sul filo dello slogan, rilanciato da Gru “proteggi te stesso e gli altri”.

In una circostanza così impegnativa, “abbiamo l’obbligo di trovare tutte le strade possibili per diffondere il messaggio che abbiamo gli strumenti per proteggere la nostra salute” sottolinea il Dr. Tedros Adhanom, Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La narrazione “è uno strumento potente per accelerare nuovi comportamenti sociali in tutto il mondo – dice il fondatore e amministratore di Illumination, Chris Meledandri -. È un onore poter lavorare con l’OMS e con la Fondazione UN per ricordare alla popolazione di tutto il mondo di proteggere sé stessi, gli altri e le comunità di riferimento durante la pandemia”. Una nuova avventura dei personaggi creati dalla Illumination, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo è tra i film dei quali è stata rimandata l’uscita a causa dell’emergenza coronavius: Il film animato in Cgi che avrebbe dovuto debuttare negli Usa il 3 luglio, arriverà invece in sala nel 2021.

