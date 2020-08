Gruppo Friedkin annuncia acquisto Roma con immagine Zaniolo

(ANSA) – ROMA, 17 AGO – “Siamo entusiasti di annunciare che

la Roma fa parte da ora del Gruppo Friedkin”. Dopo l’annuncio

ufficiale da parte del club giallorosso, anche il nuovo

proprietario della Roma comunica via Twitter l’acquisto della

società. Il gruppo che fa capo a Dan Friedkin ha anche

rilanciato il comunicato attraverso il proprio sito (“Il Gruppo

Friedkin dà il benvenuto alla società calcistica italiana As

Roma”) utilizzando in apertura l’immagine di Nicolò Zaniolo.

