GRUPPO HERA. Alexa e il Rifiutologo continuano a crescere insieme: al via nuove funzionalità

Si festeggiano i 10 anni dell’app del Gruppo Hera anche sul dispositivo di Amazon: ora con l’assistente vocale è possibile anche effettuare segnalazioni ambientali e tanto altro

Alexa e il Rifiutologo proseguono la loro crescita insieme: in aggiunta alle funzionalità già attive da diversi anni, adesso la Skill Alexa “Il Rifiutologo” permette ai cittadini di inviare segnalazioni ambientali semplicemente parlando, grazie al supporto dell’assistente vocale. Una novità che arriva in occasione dei 10 anni dell’app del Gruppo Hera, nata per affiancare i cittadini per risolvere tutti i dubbi sulla raccolta differenziata e diventata un vero e proprio strumento di servizio da usare quotidianamente.

Basta dire “Alexa, chiedi al Rifiutologo di aprire una segnalazione”

Utilizzare la nuova funzionalità è semplicissimo, perché la skill guida l’utente passo dopo passo, chiedendo di indicare l’indirizzo in cui si presenta il problema e di scegliere il tipo di segnalazione. Le segnalazioni che si possono effettuare sono le stesse che prima erano possibili solo con l’app del Rifiutologo e oggi si realizzano anche chiedendolo verbalmente ad Alexa. È possibile richiedere lo svuotamento di un contenitore, segnalare un contenitore danneggiato o rifiuti abbandonati ma anche zone che necessitano di una pulizia particolare o straordinaria delle strade. Una volta inviata la segnalazione, l’utente potrà sempre chiedere alla skill aggiornamenti sulla risoluzione dell’anomalia segnalata, basterà dire: “Alexa, chiedi al Rifiutologo aggiornamenti sulla mia segnalazione”.

Come attivare la nuova funzionalità di Alexa?

La funzione segnalazioni del Rifiutologo è disponibile per tutti i clienti in possesso di uno smartphone o di qualsiasi altro dispositivo con integrazione Alexa e ottenerla è semplice e veloce. Per utilizzarla, infatti, l’utente deve collegare l’app del Rifiutologo al proprio profilo di Alexa, tramite una semplice procedura guidata accessibile dalla voce Alexa nel menù del Rifiutologo. Il collegamento è possibile anche dall’app Alexa, dalle impostazioni della skill. In fase di collegamento, l’utente deve registrarsi sull’app del Rifiutologo inserendo semplicemente e-mail e password, oppure fare login utilizzando il profilo eventualmente già creato per la prenotazione ingombranti. Il collegamento rimarrà attivo senza bisogno di reinserire credenziali, a meno che l’utente non faccia log out o disattivi la skill. In qualsiasi momento, l’utente potrà sempre modificare o cancellare i dati registrati su Rifiutologo tramite apposito link nella pagina di Alexa.

Cosa fa anche Alexa? Funzionalità “Dove lo butto?”, informazioni sulle stazioni ecologiche, calendari porta a porta e tanto altro

Alexa è anche in grado di suggerire agli utenti le modalità di accesso e gli orari di apertura di ogni singola stazione ecologica sui territori serviti dalla multiutility.

Individuare in modo semplice e veloce i dettagli sulle stazioni ecologiche è importante perché esse rappresentano un servizio fondamentale, che affianca e integra quelli di raccolta stradale o domiciliare, perché in questi impianti si possono portare anche ingombranti o altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta ordinaria (solventi, vernici, pneumatici…) e che non vanno assolutamente abbandonati. Per i cittadini, inoltre, non solo portare i propri rifiuti in queste strutture è totalmente gratuito ma, a seconda dello specifico regolamento comunale, può generare sconti e benefici economici.

E se il divano non sta in macchina? Nessun problema: puoi chiedere ad Alexa come prenotare un ritiro gratuito. Basta una telefonata al servizio clienti Hera o accedere all’app del Rifiutologo per prenotare il ritiro gratuito, direttamente al proprio domicilio. Grazie ad Alexa non è più necessario ricordare a memoria il numero verde (800.999.500), perché a riferircelo ci pensa l’assistente vocale.

Alexa può anche attivare i promemoria per le zone servite dal porta a porta e ricordarci quando è il momento giusto per mettere i rifiuti in strada, pronti per essere ritirati dagli operatori del Gruppo Hera.

Infine, con “Dove lo butto?” Alexa può indicarci in quale contenitore deve essere buttato uno specifico rifiuto, ricalcando la funzione più apprezzata da tutti coloro che negli anni hanno scaricato il Rifiutologo. Nel 2021, infatti, sono stati più di 2 milioni gli interrogativi di questo tipo posti ad Hera tramite la sua app.