‘Guadagni troppo’, Piqué posta foto estratto conto

(ANSA) – BARCELLONA, 08 GEN – Accusato da opinionisti vari e

sui social di essere una delle cause della mancata permanenza di

Lionel Messi a Barcellona, Gerard Piqué ha voluto rispondere a

queste insinuazioni in maniera insolita.

Il difensore campione del mondo 2010 ha esaurito la pazienza

dopo che certe ‘accuse’ sono state ribadite su TV3, quando nel

corso di uno dei programmi dell’emittente sono state fatte delle

cifre ed è stato detto che i 28 milioni lordi all’anno percepiti

da Piqué sono stati, assieme ai 23 di Sergio Busquets e ai 20 di

Jordi Alba e Umtiti, una delle cause del mancato rinnovo di

Messi, reso impossibile dalle regole spagnole sui tetti

salariali nelle varie squadre.

Il Barcellona aveva replicato con un comunicato in cui si

sottolineava che Piqué, Busquets e Jordi Alba avevano accettato

di ridursi l’ingaggio la scorsa estate, ma proprio Piqué è

andato ben oltre e su Twitter ha pubblicato la foto

dell’accredito sul proprio conto di 2.328.884,39 euro,

accompagnata da questa frase: “qui c’è il 50% del mio ingaggio,

pagato il 30 dicembre. Rispettateci un po’”. Infatti lui dal

Barça prende più o meno 4,6 milioni di euro a stagione, altro

che 28 milioni… (ANSA).



