GUALDICCIOLO. In elisoccorso al Bufalini ragazza investita sulla Marecchiese

Urtata da una Lancia Ypsilon mentre era in bici. E’ accaduto ad una ragazza oggi intorno alle 15 a Gualdicciolo sulla Marecchiese, vicino Torello di San Leo. In seguito all’urto la ragazza è caduta a terra e le sue condizioni sono state ritenute serie dai sanitari del 118 intervenuti. Il trasporto all’Ospedale Bufalini di Cesena è avvenuto tramite elisoccorso. Tuttavia non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale per i consueti rilievi e per la gestione del traffico.