Gualteri, chiusura Malagrotta pagata con costi enormi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 GIU – Con la chiusura della discarica di

Malagrotta, Roma si è trovata a far fronte a “costi enormi,

giganteschi”. A dirlo, in un’intervista a Report che andrà in

onda questa sera, è il sindaco della Capitale, Roberto

Gualtieri. “I costi dello spreco di risorse dei cittadini –

afferma – che sono stati buttati per pagare a carissimo prezzo

il fatto di mandare i nostri rifiuti in giro, sono costi

altissimi”. “Non avendo impianti propri – sottolinea il primo

cittadino -, Roma deve costantemente trattare per trovare chi si

prende i nostri rifiuti a prezzi molto alti, e quindi di volta

in volta trovare delle soluzioni che però sono precarie”.

Parlando del suo arrivo in Campidoglio, ormai nove mesi fa,

Gualtieri ha detto di aver trovato “una situazione insostenibile

e vorrei dire vergognosa, inaccettabile, non solo perché la

città è sporca, ma perché l’intero sistema è sull’orlo del

collasso costantemente”. “Gli ultimi impianti che sono stati

fatti a Roma – aggiunge – risalgono al 2001 fatti dal

commissario per il Giubileo”. Sulla presenza dei cinghiali in

città e sulla peste suina, il primo cittadino afferma che “sicuramente a Roma il fatto di avere avuto la città sporca per

molto tempo, questo ha prodotto un aggravante, poi c’è anche una

caratteristica di Roma che è una città col verde, è una città

unica da questo punto di vista, ha parchi che arrivano fino

all’interno della città”.

Infine sulla questione termovalorizzatore, il sindaco

annuncia che non è stata ancora decisa l’area, ma anche comunque

sarà in “aree industriali, quindi non vicino a centri abitati”.

“Annunceremo il luogo dove ci sarà questo come gli altri

impianti quando avremo completato il lavoro istruttorio”,

conclude. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte