Gualtieri: “A Roma meno monopattini e più regole”

“Un referendum sui monopattini? Noi abbiamo optato per una linea diversa, quella di una drastica limitazione del numero”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi.

“Non solo passeranno da 14.500 a 9.000 – ha spiegato – ma nel centro dove oggi sono tutti concentrati ne potranno circolare solo 3.000. Quindi pochi ma distribuiti sul territorio di una città che è molto più grande di Parigi che ha bisogno di integrare varie forme di mobilità in particolare per l’ultimo miglio dove non arriverà la metro”.

Lime, Dott e Tier prendono atto della consultazione

