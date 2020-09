“Abbiamo una chiara determinazione a utilizzare al meglio” le risorse del Recovery Fund Ue e “utilizzarle al meglio: significa per noi non disperderli in mille rivoli e concentrarle”. Lo afferma il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

[embedded content]

Forum Cernobbio 2020 from The European House Ambrosetti on Vimeo.

Italia tema della giornata di chiusura del Forum Ambrosetti che si apre con l’intervento del segretario della Lega, Matteo Salvini e si chiuderà con quello del ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. Nel corso della mattinata si alterneranno diversi esponenti del Governo. A Villa d’Este è atteso il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli che nel primo panel della giornata, dedicato a competitività e crescita, si confronterà con il già ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico Giovannini e il già Primo Ministro della Finlandia Esko Aho. Giustizia e Sicurezza saranno al centro degli interventi del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e degli ex ministri, Roberto Maroni e Paola Severino. Di istruzione, innovazione, ricerca e tecnologia parleranno invece il già ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, il ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano e del già Commissario Europeo Viviane Reding. Sul lavoro il confronto sarà tra la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e l’ex ministra Elsa Fornero. Ultimo panel quello sulle infrastrutture con la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Carlo Cottarelli.

