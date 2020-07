Gualtieri annuncia: ‘Nel prossimo decreto incentivi per le assunzioni’

“Nel decreto che vareremo col prossimo scostamento ci sarà la proroga degli ammortizzatori ma anche incentivi alle assunzioni e decontribuzione. E ci sarà anche la proroga fino alla fine dell’anno del non obbligo di causale per il rinnovo dei contratti a termine dopo i primi 12 mesi”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘In Onda’ su La7.

“Non c’è potere di veto di un singolo Paese – ha evidenziato ancora durante la trasmissione – era uno dei punti su cui ci siamo battuti. La richiesta di stabilire un meccanismo per cui un singolo paese potesse impedire l’erogazione delle risorse è stata respinta, è passato solo un potere di freno: non c’è un potere di veto ma di sospendere per discutere”.

Sull’intesa europea il ministro dell’Economia aveva spiegato in mattinata al Tg3 anche che: “Un’altra novità è che è passato un articolo che consente di anticipare il 10% delle risorse” del Recovery and Resilience facility come pre-finanziamento nel 2021 e un altro che consente di “considerare per questo progetto anche le spese fatte a partire da febbraio di quest’anno, purché coerenti con il programma generale, e questa è una novità assoluta”. In sostanza nei piani che presenteranno i singoli Paesi potranno essere inclusi anche programmi di spesa già avviati nel 2020.



