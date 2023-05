Gualtieri, il termovalorizzatore si farà, Pd ha respinto mozione

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – “Sui rifiuti s’è pensato che a Roma,

siccome è Roma, si poteva non avere nessun impianto e gettare

tutto in una buca. Poi i rifiuti si sono incominciati ad

accumulare sulle strade, e noi abbiamo fatto una cosa

normalissima che si fa in tutte le città d’Europa, cioè fare i

vari impianti e un termovalorizzatore”. Così a Omnibus il

sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Vorrei ricordare – ha aggiunto – che una mozione

parlamentare contro il tmv è stata respinta in modo quasi

plebiscitario dal Parlamento, che non era neanche vincolante; lo

avrei fatto comunque. Ho il conforto dei quattro quinti del

parlamento della Repubblica”.

Ma, gli viene chiesto, il fatto che a Schlein non piaccia? “Sono opinioni personali, che poi sono tutte da vedere – ha

risposto Gualtieri – perché Schlein è stata molto prudente a

esprimere una posizione perché è una persona seria che vuole

approfondire il dossier. Ma il Pd ha respinto la mozione del

M5s: fine della discussione”. (ANSA).



