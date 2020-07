Gualtieri: ‘Intervento dello Stato solo quando necessario’

L’Italia “utilizzerà l’intervento statale solo quando necessario”. Lo afferma il ministro dell’economia Roberto Gualtieri a un forum online organizzato da Bloomberg. Secondo il ministro, l’Italia ha mostrato una risposta “coraggiosa all’emergenza Covid”.

“Utilizzeremo il Mes se necessario. Non c’è uno stigma” per chi lo usa. Gualteri ha sottolineato come sia “importante che ci sia una rete di sicurezza”.

“Confermiamo l’uscita dello Stato dall’azionariato di Mps nel 2021”, ha detto il ministro. “Si sta lavorando – ha aggiunto – alla riduzione del rischio della banca. Un passo chiave”.

—

