Gualtieri, oggi Conte invia linee guida Recovery a Camere

“Il presidente del Consiglio invierà oggi le linee guida” del Recovery plan italiano “al Parlamento”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul Recovery Fund.

LA DIRETTA

Il recovery Fund rappresenta “un punto di svolta per il rilancio dell’economia” e “una occasione irripetibile per uscire da un lungo periodo di stagnazione e da una crisi senza precedenti a causa della pandemia, tornando allo sviluppo e a investire sul futuro, dare ai giovani nuove opportunità di lavoro e per vivere in un paese più avanzato e più rispettoso dell’ambiente”, ha detto il ministro dell’Economia. Dal 15 ottobre inizierà una “importante fase di dialogo infromale” con la Commissione Ue “quando presenteremo la prima bozza, in modo da portarci avanti e accelerare ulteriormente la predisposizione del piano finale e fare in modo che i tempi di approvazione da parte della Commissione saranno più rapidi possibile”, ha proseguito Gualtieri, ricordando che Bruxelles può impegnare “fino a tre mesi massimo per l’approvazione finale del piano”.

