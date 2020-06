Gualtieri: ‘Prestiti garantiti a Pmi oltre 11 miliardi’

“Manteniamo ancora la stima di un -8%, naturalmente sappiamo che i rischi possono essere al ribasso ma i dati di maggio e aprile sono in linea con la stima, in alcuni casi anche migliori”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a una conferenza virtuale di Goldman Sachs. “Ci aspettiamo una ripresa anche se naturalmente alcuni settori stanno subendo un impatto più a lungo di altri come il turismo”, ha detto Gualtieri parlando delle conseguenze della pandemia e del lockdown.

“Siamo stati i primi a realizzare una moratoria sui prestiti bancari ed è una misura che ha funzionato molto bene, ne hanno beneficiato finora oltre due milioni di famiglie”, ha affermato il ministro. I prestiti garantiti al 100%, ora alzati a 30.000 euro, “stanno davvero accelerando a un ritmo estremamente significativo, siamo a oltre 11 miliardi per i piccoli prestiti (alle Pmi, ndr) e probabilmente dovremo ricapitalizzare il Fondo di garanzia”, ha detto Gualtieri.





