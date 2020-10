Gualtieri, valutiamo proroga moratoria crediti imprese

(ANSA) – ROMA, 13 OTT – “Stiamo riflettendo e valutando un

ulteriore prolungamento della moratoria sui crediti” per le

imprese “che scade attualmente il 31 gennaio”. Così il ministro

dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nota di

aggiornamento al Def (Nadef), rispondendo alle domande dei

senatori.

La riforma fiscale sarà messa in campo in un orizzonte “triennale attraverso una legge delega che si raccorda alla

riforma strettamente connessa che intendiamo adottare già a

partire dal 2021″ cioè l’assegno unico per i figli.”Stiamo

approfondendo in raccordo con il percorso parlamentare della

legge delega le modalità e i tempi per l’assegno unico

universale” (ANSA).



—

