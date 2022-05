Guarascio, “Tutti al Marulla a sostenere il Cosenza”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 MAG – “Orgoglio, amarezza, coraggio… sono

questi i sentimenti che proviamo il giorno dopo

Vicenza-Cosenza”. Così il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio

Guarascio il giorno dopo la sconfitta nell’andata dei playout di

serie B con il Vicenza.

“L’orgoglio – ha sottolineato Guarascio – per aver visto in

campo una squadra che, nonostante le tante assenze, ha

interpretato la gara con lo spirito che noi amiamo e ci fa

innamorare del calcio e per aver visto ancora una volta sugli

spalti i nostri tanti tifosi, colorati, corretti e mai domi.

L’amarezza per il risultato finale deciso da alcuni episodi che

ci hanno lasciato quanto meno perplessi: lo splendido gol

annullato a Giuseppe Caso, la mancata sostituzione di Larrivey,

colto da crampi, con Laura pronto a bordocampo e la rete che ha

deciso l’incontro viziata dalla presenza sul terreno di gioco di

un tesserato del Vicenza iscritto in distinta”.

Il presidente del Cosenza ha aggiunto: “Poi c’è comunque il

coraggio che deve animarci nei prossimi giorni e nei novanta

minuti decisivi che vivremo venerdì. Come sempre è accaduto il

nostro futuro si scriverà al San Vito Gigi Marulla, il nostro

stadio, la nostra casa. Saremo in 20.000 a tifare Cosenza, a

supportare il mister e i calciatori per l’ultimo atto di una

stagione che merita un finale colorato di rossoblù! Perciò mai

come questa volta tutti al Marulla!”, ha concluso. (ANSA).



—

