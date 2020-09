Guardiola, Messi? Non so che intenzioni abbia in futuro

(ANSA) – ROMA, 18 SET – “No, ho nulla da spiegare. Leo si è

espresso alla perfezione su questa vicenda. Lui è un giocatore

del Barça, club che amo. Punto e basta. E non so che intenzioni

abbia per il futuro”. Così, in conferenza stampa, Pep Guardiola

ha risposto a una domanda sul caso dell’estate , e di Messi che,

dopo il 2-8 incassato contro il Bayern, avrebbe voluto lasciare

il Barcellona, probabilmente per andare in quel Manchester City

allenato proprio da Guardiola.

“Qui al City ho la fortuna di lavorare con degli grandi

calciatori – ha aggiunto Guardiola – e voglio sforzarmi affinché

la mia squadra giochi sempre meglio e la sua gente si senta

orgogliosa. Quanto l mio futuro, si vedrà”. (ANSA).



—

