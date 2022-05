Gucci: accordo con l’Università di Modena e Reggio Emilia

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 31 MAG – L’Università di Modena e Reggio

Emilia (Unimore) e Gucci hanno avviato una collaborazione

strategica, con la firma di un accordo-quadro su formazione e

ricerca nell’ambito della data science applicata alla business

innovation. È avvenuto in un incontro all’Auditorium della

Fondazione universitaria Marco Biagi, a Modena, dal titolo “Il

futuro dell’intuizione”, con il rettore, Carlo Adolfo Porro, e

il presidente e ceo di Gucci, Marco Bizzarri. “L’Italia – ha

commentato Bizzarri – ha imprese e imprenditori di livello

eccelso, se unissimo al saper fare e al talento, gli insight e

la capacità di interpretare i dati a favore dell’innovazione

l’enorme vantaggio competitivo del nostro Paese ne trarrebbe un

beneficio indiscusso”.

Nell’incontro è stato presentato il nuovo corso di laurea

magistrale del dipartimento di Economia “Marco Biagi” dedicato

all’Analisi dei Dati per l’Economia e il Management (Adem). Il

nuovo corso, di cui sono aperte le iscrizioni e che prenderà

avvio a settembre, valorizza le competenze distintive sviluppate

in Unimore sulla data science applicata alle decisioni

economico-aziendali e beneficia della collaborazione di Gucci,

icona del Made in Italy, leader globale della creatività e

trend-setter della trasformazione digitale human-centered

dell’innovazione verso modelli organizzativi e di business

data-driven. “Siamo particolarmente soddisfatti – ha affermato

il rettore – di questa convenzione con Gucci e della stretta

collaborazione con Bizzarri, un nostro laureato di straordinario

successo, che si è fatto testimone nel mondo della sua terra e

della sua università. Sono certo che il reciproco scambio di

competenze porterà benefici rilevanti in termini di alta

formazione e di avvicinamento al mondo del lavoro, grazie al

sostegno di una tra le maggiori realtà imprenditoriali nel

panorama internazionale”. (ANSA).



