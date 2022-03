Guerra della cultura, la Russia chiede la restituzione di tutte le opere d’arte

Condividi l'articolo

L’attacco russo all’Ucraina e le sanzioni a livello internazionale hanno conseguenze anche nel mondo dell’arte: il museo Ermitage di San Pietroburgo ha chiesto la restituzione entro la fine del mese delle opere prestate per le mostre a Palazzo Reale di Milano e alle Gallerie d’Italia.

Alle Gallerie è aperta fino al 27 marzo la mostra ‘Grand Tour. Sogno d’Italia da Venezia a Pompei’ che è realizzata proprio in collaborazione con il museo russo.

Fra le opere di cui è richiesta la restituzione c’è la’ Giovane donna con cappello piumato’ di Tiziano, esposta alla mostra di Palazzo Reale ‘Tiziano e la figura della donna veneziana nel ‘500’.

L’Ermitage ha chiesto anche alla Fondazione Fendi di Roma la restituzione delle opere in prestito. In particolare alla Fondazione è stata chiesta la restituzione di ‘Giovane donna di Picasso’ che finora non era mai stata esposta in Italia. L’esposizione ‘Pablo Picasso Giovane donna 1909’ era prevista dal 15 febbraio al 15 maggio.

ALDA FENDI, ‘L’ARTE NON PUO’ ESSERE A PAGAMENTO’

“In base alla decisione del ministero russo della Cultura tutti i prestiti in essere devono essere restituiti dall’estero alla Russia” e “l’Ermitage è un museo statale che dipende dal ministero della Cultura”: il direttore del museo di San Pietroburgo lo ha scritto in una lettera al direttore di Palazzo Reale a Milano Domenico Piraina e al presidente di Skira editore Massimo Vitta Zelman per spiegare la richiesta di riavere le opere prestate per la mostra su Tiziano.”Dobbiamo riprendere – ha scritto Mikhail Piotrovsky – gli oggetti dell’Ermitage che sono esposti a Palazzo Reale nella mostra ‘Tiziano e l’immagine della donna’”.La richiesta è di predisporre l’imballaggio e la spedizione. “Il nostro agente di trasporto – ha aggiunto – si occuperà di tutte le disposizioni necessarie. Capisco perfettamente che questa decisione vi creerà grande dispiacere ed inconvenienti e spero nella vostra comprensione”.

“Il ministero non ha competenza in materia, sono due mostre organizzate dal Comune di Milano e dalle Gallerie d’Italia. Ma mi pare evidente che quando un proprietario chiede la restituzione delle proprie opere queste debbano essere restituite”. Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini a margine della presentazione al Maxxi della mostra sull’arte ucraina rispondendo alle domande dei cronisti sulla presa di posizione della Russia che chiede indietro le opere prestate alle Gallerie d’Italia e a Palazzo Reale.

