Guerra di cifre sul credito alle imprese, per Cgia -22 mld

Cifre diverse sul credito alle imprese: secondo la Cgia, sebbene nel 2021 i principali istituti di credito italiani abbiano registrato utili importanti, da novembre 2020 i prestiti bancari alle imprese sono tornati a scendere. Tra novembre 2020 e agosto 2021 (ultimo dato aggiornato) è sceso di 22 miliardi, portando lo stock c omplessivo dei prestiti a 732,2 miliardi. Ribatte l’Abi: Gianfranco Torriero, Vicedirettore generale segnala “che i più recenti dati ufficiali diffusi dalla Banca d’Italia indicano che i prestiti alle imprese sono cresciuti ad agosto 2021 dell’1,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2020”. Controreplica della Cgia: “segnaliamo come l’Abi faccia riferimento ad un tasso di variazione (+1,2%) che, in realtà, è calcolato sulla media delle variazioni degli ultimi 12 mesi, come indicato dalla Banca d’Italia”. Infine secondo i Confidi Fedart di Cna, Confartigianato e Casartigiani “il trend totale del credito alle imprese torna finalmente a crescere dal 2020 al primo semestre 2021 (+ 38,1 miliardi di euro) dopo quasi un decennio di contrazione”.



