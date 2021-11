Guida auto come un tram ma si blocca sulle rotaie a Trieste

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 28 NOV – Forse pensava di essere alla guida

di un treno, o più precisamente del celebre tram di Opicina, per

questo ha provato a percorrere proprio i binari di quest’ultimo

convoglio. Il veicolo che stava conducendo, tuttavia, non aveva

esattamente le caratteristiche del tram, essendo una Mercedes

A170, dunque, percorsi una ventina di metri, la vettura si è

bloccata sulle rotaie. Il conducente, tuttavia, è stato

fortunato: da via Romagna, dove ha imboccato i binari, comincia

un tratto in forte pendenza, lì dove il tram si trasforma in

funicolare grazie a un ingegnoso marchingegno a cremagliera,

proprio per affrontare l’erta salita (o ripida discesa).

I Vigili del fuoco sono intervenuti con autogrù e altri mezzi

riuscendo non senza fatica a riportare l’auto dalla sede

ferroviaria al più consono asfalto.

Il tram di Opicina è da alcuni anni in riparazione dopo un

incidente frontale tra due vetture, che ha anche conseguenze

giudiziarie. (ANSA).



