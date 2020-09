Guida ubriaco e senza patente, arrestato

(ANSA) – BOLOGNA, 17 SET – Guidava ubriaco e senza patente e,

come se non bastasse, era seminudo, con addosso solo un paio di

slip. L’automobilista -un 32enne italiano, già con precedenti-è

stato arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale dai

Carabinieri che lo hanno bloccato dopo un inseguimento, concluso

con un incidente stradale.

Ieri pomeriggio l’uomo non si è fermato a un posto di

controllo dell’Arma allestito ad Altedo, nel Bolognese, dandosi

alla fuga a bordo di una Fiat Panda. Per tentare di seminare le

auto dei Carabinieri ha compiuto un sorpasso azzardato che ha

provocato uno scontro con un’auto che proveniva dalla direzione

opposta. Nell’incidente è rimasto ferito l’altro automobilista,

un 41enne che ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. A quanto

pare, il 32enne arrestato voleva sfuggire al controllo perché

stava guidando con addosso soltanto gli slip, era ubriaco e

sprovvisto della patente, revocata da tempo. . (ANSA).



