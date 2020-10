Guinea: terzo duello per la presidenza tra Condé e Diallo

Tra crescenti tensioni politiche, oggi nella Repubblica di Guinea – che conta più di 5 milioni di elettori – si torna alle urne per confermare o meno il presidente Alpha Condé, 82 anni, che punta ad un contestato terzo mandato e che, ancora una volta, sfiderà il suo nemico politico di più lunga data, il leader di opposizione Cellou Dalein Diallo.

Da mesi migliaia di attivisti dell’opposizione e rappresentanti della società civile sono scesi in strada per partecipare a una ondata di proteste contro la gestione personalistica del potere dell’attuale presidente che è riuscito a far approvare una modifica costituzionale che lo ha autorizzato a ripresentarsi per la rielezione, violando il limite dei due mandati previsto dalla versione originaria della Costituzione. Le proteste sono spesso degenerate in violenti scontri con la polizia che hanno provocato decine di vittime.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte