Gurria, app Immuni può aiutare prevenire nuova ondata virus

“L’app ‘Immuni’ è un esempio di come gli strumenti digitali possono aiutare i governi a gestire la diffusione del virus. Queste tecnologie hanno il potenziale per contribuire a prevenire una nuova ondata ma hanno anche importanti implicazioni sulla privacy e sulla protezione dei dati”. Lo dice il segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria, intervenendo al Forum Pa.

Per il commissario Domenico Arcuri “L’app non ha per ora raggiunto i target che si immaginavano all’inizio, la campagna di comunicazione c’è e continua ad esserci. La principale delle ragioni non ha a che fare con la campagna informativa. Ha a che fare con la fase del ciclo di epidemia che stiamo vivendo e che trova una qualche forma comprensibile ma non condivisibile di rilassamento generale. Però c’è, va avanti nei download. Ci servirà molto a partire dall’autunno”.



