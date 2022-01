Gwaa, Morikawa il miglior giocatore del 2021

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Per la Golf Writers Association of

America (GWAA) il miglior golfista del 2021 è stato Collin

Morikawa. L’associazione statunitense, fondata nel 1946, ha

premiato il californiano, secondo nel world ranking. Nessun

dubbio per quel che riguarda la regina del green femminile.

Nelly Korda è infatti stata “incoronata” con il 72% delle

preferenze. Mentre il “Senior Palyer of the year” è andato a

Phil Mickelson.

E se Patrick Cantlay lo scorso dicembre è stato eletto “miglior giocatore del PGA Tour”, di diverso avviso è stato il

parere della Golf Writers Association of America. Con Morikawa,

primo golfista a vincere al debutto il PGA Championship (2020) e

il The Open (2021), e primo americano a imporsi nella Race to

Dubai (l’ordine di merito dell’ex European Tour, sostituito nel

nome dal DP World Tour) che, con il 47% dei voti, l’ha spuntata

sullo spagnolo Jon Rahm (leader del world ranking), secondo con

il 37%. (ANSA).



